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«Хаббл» запечатлел загадочное облако космической пыли
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«Хаббл» запечатлел загадочное облако космической пыли 

Реальный мир космоса + ещё 3 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Малоизвестная туманность IRAS 05437 + 2502 выделяется среди ярких звезд и темных пылевых облаков, которые окружают ее в этом ярком изображении с космического телескопа «Хаббл». Расположена она в созвездии Тельца (Быка), недалеко от центрального области нашей галактики Млечный Путь. В отличие от многих целей телескопа, этот объект пока еще не изучен подробно, а природа его происхождения остается загадкой для астрономов.
На первый взгляд, это небольшая, довольно изолированная область звездообразования. Можно предположить, что это последствия сильного ультрафиолетового излучения ярких молодых звезд, которые, вероятно, были причиной образования таких необычных форм газа. Тем не менее, яркая, напоминающая бумеранг структура туманности может рассказать более драматическую историю. Астрономы предполагают, что произошло взаимодействие высокоскоростной молодой звезды с облаком газа и пыли, что и могло образовать эту необычно острую, яркую дугу. Звезда могла быть выброшена из отдаленного молодого кластера, где она сформировалась и теперь путешествует в космическом пространстве со скоростью 200 000 километров в час через эту туманность.
Это слабое облако было первоначально было обнаружено в 1983 году инфракрасным астрономическим спутником (IRAS), первым космическим телескопом изучающим небосклон в инфракрасном свете. IRAS управлялся сразу из Соединенных Штатов, Нидерландов и Великобритании, благодаря чему было обнаружено огромное количество новых объектов, невидимых с Земли.
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