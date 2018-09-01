СМИ: ОАЭ в октябре выведут на орбиту первый спутник собственной сборки

Над созданием искусственного спутника KhalifaSat с 2013 года трудилась команда более чем из 100 местных инженеров Космического центра им. Мухаммеда бен Рашида в Дубае . Устройство оснащено мощной камерой, способной делать снимки с двух разных ракурсов и захватывать сразу несколько объектов, а также объединять свои снимки в единую панораму. Таким образом, можно получить изображение территории протяженностью до 1,5 тыс. км.

Спутник планируют использовать для мониторинга и оценки изменений окружающей среды, а также для обнаружения точного местоположения, направления и скорости кораблей, терпящих бедствие. Изображения KhalifaSat также будут полезны в градостроительстве, картографии и топографии.

"После того, как спутник будет запущен, перед нами будет стоять много задач. Необходимо завершить начальные операции, установить соединение и настроить датчики для того, чтобы мы могли получать изображения", — рассказал представитель Космического центра ОАЭ Салем аль-Марри. По его словам, спутник прослужит от пяти до восьми лет.

Запуск будет осуществлен с космодрома Танэгасима в Японии, расположенного на одноименном острове в префектуре Кагосима (к югу от острова Кюсю). Спутник будет выведен на орбиту ракетой-носителем H-IIA. H-IIA может выводить на орбиту как один, так и несколько космических аппаратов сразу. Ракета была создана корпорацией Mitsubishi Heavy Industries по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований. Работы по ее разработке велись с 1996 года, стоимость проекта составила порядка $675 млн (90 млрд иен). Всего было создано четыре варианта ракеты.

Третий спутник ОАЭ на орбите

KhalifaSat станет третьим по счету космическим летательным аппаратом ОАЭ на орбите Земли. В июле 2009 года Эмираты запустили свой первый спутник дистанционного зондирования Земли DubaiSat-1, предназначенный для мониторинга климатических явлений и окружающей среды. Он был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Днепр» с космодрома Байконур в Казахстане. Спутник изготовлен по заказу ОАЭ южнокорейской компанией Satrec Initiative.

Через четыре года такая же ракета-носитель вывела на орбиту спутник DubaiSat-2. Запуск произвели на космодроме Ясный (Оренбургская область, Россия). Спутник получает изображения земной поверхности с разрешением до 1 м. Работы над созданием второго аппарата велись инженерами из ОАЭ при помощи специалистов из Южной Кореи.

На пути в космос

В настоящее время ОАЭ реализуют сразу нескольких крупных проектов в области освоения космоса. В рамках Национальной космической программы ведется подготовка научных кадров, а в этом году страна рассчитывает отправить на Международную космическую станцию своего первого космонавта. В 2020 году Эмираты собираются запустить в космос корабль Hope, который через год, в 50-ю годовщину создания ОАЭ, должен достигнуть Марса. Это будет первый космический аппарат, отправленный на Марс мусульманской страной.

В конце 2017 года в рамках марсианской миссии в ОАЭ приступили к созданию полноразмерного макета будущего города на Красной планете Mars Scientific City площадью более 170 тыс. кв. м. Проект стоимостью $136 млн призван стать первым шагом страны на пути к созданию поселения на Марсе к 2117 году, что предусмотрено национальной 100-летней программой ОАЭ.