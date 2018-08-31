Ученые узнали, когда мак стал вырабатывать наркотические вещества

Китая и Группа ученых из Великобритании Австралии во главе с Иэном Грэхемом из Йоркского университета пришла к выводу, что мак начал вырабатывать морфин 7,8 миллионов лет назад.

Известно, что в незрелой коробочке мака есть густой сок, который содержит вещества алкалоиды, среди которых есть морфин, папаверин и кодеин. Эти вещества используются как обезболивающие. Искусственно создать такие вещества очень сложно, пишет Nation News.

В ДНК мака есть ген STORR, который образовался благодаря слиянию генов оксидоредуктазы и цитохрома P450. Это слияние произошло миллионы лет тому назад.

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