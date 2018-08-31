Математики научились надувать идеальные мыльные пузыри

Американские математики составили научную инструкцию для надувания мыльных пузырей. Ученые рассчитали, какого размера должно быть кольцо, через которое надувается пузырь, с какой скоростью нужно дуть и другие параметры для идеального пузыря. Статья с результатами исследования принята к публикации в журнале Physical Review Letters. Кратко об исследовании можно почитать на сайте Science Daily.

С точки зрения физики, надувание мыльного пузыря — это довольно сложный процесс. Американские ученые решили выяснить, каким именно образом поток воздуха формирует из мыльной пленки пузырь и как сделать так, чтобы пузырь не лопнул во время надувания. Использовать результаты исследования можно будет не только для развлечений, но и для производства различных спреев, пен и эмульсий — любых продуктов, в которых есть несколько несмешивающихся жидкостей.

Чтобы изучить формирование пузырей, исследователи провели серию экспериментов. Однако вместо воздуха и мыльной пленки ученые использовали воду и масляную пленку, то есть надували «масляный пузырь» водой в воде. Такой способ позволил отслеживать направление потоков, измерять их интенсивность и скорость и управлять этими параметрами.

Результаты экспериментальных наблюдений авторы совместили с математическим моделированием и в результате получили полное описание процесса. По словам авторов, исследование позволяет составить своего рода инструкцию по надуванию мыльных пузырей. По построенной модели можно рассчитать, какой должна быть скорость потока воздуха, чтобы надуть пузырь, учитывая все параметры задачи. Чтобы узнать, как именно нужно надувать пузыри по науке, осталось дождаться публикации статьи.

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