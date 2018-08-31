В России создадут космический спутник для Египта

"Мы завершаем цикл изготовления и испытаний спутника оптикоэлектронного наблюдения Egyptsat-A", — цитирует руководителя госкорпорации ТАСС. Рогозин отметил, что спутник предназначен для партнеров Роскосмоса из Национального агентства дистанционного зондирования Земли Египта.

По словам Рогозина, испытания спутника Egyptsat-A проходят в штатном режиме.

Накануне Дмитрий Рогозин сообщил о завершении ремонта на пристыкованном к МКС корабле «Союз», где ранее произошла утечка воздуха.