В России создадут космический спутник для Египта 

В России завершается сборка спутника Egyptsat-A для Египта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании «О проблемах пилотируемой космонавтики при выполнении перспективных программ исследования космического пространства» в РКК «Энергия».
"Мы завершаем цикл изготовления и испытаний спутника оптикоэлектронного наблюдения Egyptsat-A", — цитирует руководителя госкорпорации ТАСС. Рогозин отметил, что спутник предназначен для партнеров Роскосмоса из Национального агентства дистанционного зондирования Земли Египта.
По словам Рогозина, испытания спутника Egyptsat-A проходят в штатном режиме.
Накануне Дмитрий Рогозин сообщил о завершении ремонта на пристыкованном к МКС корабле «Союз», где ранее произошла утечка воздуха.