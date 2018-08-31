Ещё
В России создадут космический спутник для Египта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создадут космический спутник для Египта 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
В России завершается сборка спутника Egyptsat-A для Египта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании «О проблемах пилотируемой космонавтики при выполнении перспективных программ исследования космического пространства» в РКК «Энергия».
"Мы завершаем цикл изготовления и испытаний спутника оптикоэлектронного наблюдения Egyptsat-A", — цитирует руководителя госкорпорации ТАСС. Рогозин отметил, что спутник предназначен для партнеров Роскосмоса из Национального агентства дистанционного зондирования Земли Египта.
По словам Рогозина, испытания спутника Egyptsat-A проходят в штатном режиме.
Накануне Дмитрий Рогозин сообщил о завершении ремонта на пристыкованном к МКС корабле «Союз», где ранее произошла утечка воздуха.
Москва24: последние новости
Рогозин сообщил об утечке воздуха на пристыкованном к МКС корабле "Союз" Ученые создали математическую модель машины времени Центр Хруничева заключил контракты на создание 12 ракет-носителей "Ангара-А5"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко погиб592
Захарченко смертельно ранен259
Россия закрыла космос для американцев350
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона322
Визит Путина на свадьбу лишил работы украинского политика21
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение