Астрономы нашли целые «стаи» звезд, дрейфующие в нашей Галактике

В новой работе Джонатана Ганье из Карнеги и в Жаклин Фахерти из Американского музея естественной истории было обнаружено около тысячи потенциальных объектов и 31 подтвержденный объект. Речь идет о звездных ассоциациях — звезд похожих по возрасту и составу, которые дрейфуют вместе через космическое пространство нашей галактики Млечного Путь.

Научный труд был опубликован в «Астрофизическом журнале». Ученые уверены, что это открытие может помочь астрономам понять эволюцию звезд и свойства экзопланет, открытие которых еще предстоит.

«Подобно стае птиц в небе, общие скорости звезд в ассоциации указывают на то, что что мы связаны с ними, — объяснил Гагне. «Мы узнали много нового об их возрасте и составе»

Благодаря внутренним и внешним сходством и различиями между этими дрейфующими «стаями» звезд, особенно когда речь идет об их возрасте, астрономы получают информацию об истории звездообразования в галактике Млечный Путь. Возраст этих звезд варьируется от нескольких миллионов до миллиарда лет, в зависимости от группы в которой они состоят, и этот диапазон предлагает астрономам широкое поле для изучения звездной эволюции соседних солнечных систем.

Гане и Фахерти проверили все данные из трехмерной картографической миссии Европейского космического агентства нашей галактики Gaia, которая была выпущена в начале этого года и, в конце концов, открыли эту золотую жилу состоящую их подтвержденных и потенциальных групп звезд.

«Наш образец в основном состоит из звезд, называемых красными карликами, которые меньше нашего Солнца и относительно более прохладны», — сказал Ганье. «Из-за их размера их достаточно трудно наблюдать, хотя мы знаем, что они чрезвычайно распространены в нашей галактике, что и подтвердили данные космического аппарата Gaia».