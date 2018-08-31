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Древним млекопитающим помогли большой мозг и маленькая плодовитость
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Древним млекопитающим помогли большой мозг и маленькая плодовитость 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Млекопитающие выиграли эволюционную гонку, потому что у них увеличился мозг и уменьшилось количество потомства. Об этом говорят недавно найденные остатки вымершего родственника млекопитающих, рядом с которым нашли еще 38 его детенышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
18 лет назад в Аризоне были найдены остатки цинодонта каентатерия (Kayentatherium wellesi) — вымершего животного, одного из предков млекопитающих. Сначала ученые посчитали, что в окаменелости есть останки только одной взрослой особи, однако через девять лет они случайно заметили нечто, похожее на крошечный зуб. Спустя еще девять лет исследователи смогли изучить окаменелость с помощью компьютерной томографии и обнаружили не только зубы, но и черепа и скелеты 38 маленьких каентатериев.
Ученые построили 3D-модель останков на основе томографических снимков. Ее анализ показал, что маленькие скелеты — это действительно останки детенышей большого каентатерия. Их кости оказались уменьшенной копией скелета взрослой особи, при этом размер головы относился размеру тела как один к десяти — такое же отношение обнаружилось и у взрослого животного. Исследователи указывают на этот факт, как на важное отличие каентатериев от их потомков — млекопитающих.
У детенышей млекопитающих размер головы по отношению к телу всегда больше, чем во взрослом возрасте. На первый взгляд это не очень выгодно для вынашивания плода и на ранних этапах жизни животного, ведь чем больше мозг, тем больше энергии для него требуется. Однако, по мнению авторов, это и стало главным эволюционным преимуществом млекопитающих — меньше потомства, зато больше мозг.
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