Ученые нашли новые формы корональных выбросов Солнца

Как говорится, все новое — хорошо забытое старое. И хотя эта общая фраза часто относится к моде, дизайну или технологиям, ученые из Университета Нью-Хэмпшира обнаружили, что в эта мантра имеет некий смысл даже когда дело касается исследований. Так, например, пересматривая старые данные, исследователи смогли обнаружить новую информацию о форме выброса корональной массы (CME) — крупномасштабном извержениях плазмы и магнитного поля от Солнца, от которых в один прекрасный день может потребоваться защищать спутники и электрические сети Земли.

Ученые считают, что знание формы и размера CME важно, потому что оно может помочь лучше прогнозировать, когда и каким образом они способны повлиять на Землю. При этом они являются одним из основных источников для формирования красивых и ярких полярных сияний, таких как Северное и Южное. В настоящее время для CME существует только одноточечное измерение, затрудняющее для ученых возможность судить об их формах. Но эти измерения крайне полезны для космических прогнозистов и позволяют им предупредить землян за 30-60 минут перед ударом. Цель состоит в том, чтобы увеличить время уведомления до часов (в идеале 24 часа) для того, чтобы принимать более обоснованные решения о необходимости отключения того или иного спутника или сети.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters, исследователи более подробно рассмотрели данные двух космических аппаратов NASA : Wind и ACE, которые обычно вращаются вокруг Земли. Они проанализировали данные 21 CME за двухлетний период между 2000 и 2002 годами, когда Wind отделился от ACE. Wind находился только на расстоянии одного процента астрономической единицы (АС), которая является расстоянием от Солнца до Земли (93 000 000 миль). Таким образом, вместо того, чтобы теперь находиться перед Землей и ACE, Wind был перпендикулярен к линии Солнце-Земля или сбоку.

«Поскольку они обычно так близки друг к другу, очень мало людей сравнивают данные как с Wind, так и с ACE», — отметил автор исследования Лугаз. «Но 15 лет назад они были отделены друг от друга и находились в правильном месте для того, чтобы вернуться назад и заметить разницу в измерениях. При этом различия стали более значительными по мере того, как они отдалялись друг от друга, что заставило нас подвергнуть сомнению общепринятую форму СМЕ».

Данные указали на то, что существует несколько видов форм, а не только так называемая форма Slinky. То есть, формы СМЕ могут быть деформированы и быть гораздо меньших масштабов, нежели считалось ранее (примерно в четыре раза меньше).

Не смотря на то, что данные результаты требуют дополнительных исследований, по мнению Лугаза уже эта информация может быть важна для будущего прогнозирования космической погоды.