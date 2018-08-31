Водные экзопланеты признали пригодными для жизни

Планеты, полностью покрытые водой, могут быть обитаемы — к такому выводу пришли ученые из Чикагского и Пенсильванского университетов.

Зарождение и эволюция живых организмов — очень длительный процесс, требующий множества условий. Нужны свет и тепло, но они могут меняться по мере старения звезд.

Раньше считалось, что жизнь возможна лишь на планетах — «клонах» Земли, с твердой сушей и неглубокими океанами. Только в таких условиях мог образоваться круговорот минералов и газов, необходимый для поддержания стабильных климатических условий.

Ученые, разыскивая потенциально обитаемые экзопланеты, упускали из виду водные миры. Но, как оказалось, они также могут содержать жизнь, но не в той форме, какая существует на земном шаре, сообщает Astrophysical Journal.

Исследователи смоделировали изменения климата водных экзопланет за миллиарды лет. Оказалось, что примерно 10% их них остаются стабильными в течение этого огромного срока. Эти небесные тела расположены в «зоне обитаемости» своих звезд и обладают оптимальным количеством углерода, минералов и растворенных в воде элементов земной коры.

Такие условия подходят для зарождения и поддержания жизни. Решающее значение имеет баланс углекислого газа, содержащегося в воде, атмосфере и твердых породах.

Ранее астрономы пришли к выводу, что треть экзопланет больше Земли по размерам может содержать большое количество воды. Но условия на них не похожи на земные — поверхности сильно разогреты и окутаны ледяным паром, а под поверхностью скрываются залежи льда.

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