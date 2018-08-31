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Начался конкурс на соискание медалей Российской академии наук для студентов за лучшие научные работы
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Начался конкурс на соискание медалей Российской академии наук для студентов за лучшие научные работы 

Управа района Гагаринский 49 минут назад
Фото: Управа района Гагаринский
Срок подачи заявок на конкурс до 16 сентября 2018. Конкурс направлен на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы.
Для поощрения творческой активности молодых ученых России и студентов высших учебных заведений России в проведении научных исследований Российская академия наук ежегодно присуждает за самые лучшие научные работы 19 медалей с премиями в размере 50000 рублей каждому молодому ученому России и 19 медалей с премиями в размере 25000 рублей каждая студентам высших учебных заведений России.
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