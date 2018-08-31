Начался конкурс на соискание медалей Российской академии наук для студентов за лучшие научные работы

Срок подачи заявок на конкурс до 16 сентября 2018. Конкурс направлен на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы.

Для поощрения творческой активности молодых ученых России и студентов высших учебных заведений России в проведении научных исследований Российская академия наук ежегодно присуждает за самые лучшие научные работы 19 медалей с премиями в размере 50000 рублей каждому молодому ученому России и 19 медалей с премиями в размере 25000 рублей каждая студентам высших учебных заведений России.