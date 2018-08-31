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Объявлен конкурс на соискание медалей Российской академии наук для молодых ученых России и для студентов за лучшие научные работы
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Объявлен конкурс на соискание медалей Российской академии наук для молодых ученых России и для студентов за лучшие научные работы 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Конкурс 2018 года был объявлен, на нем наградят лучшие работы молодых ученых России и студентов высших учебных заведений России. Срок подачи заявок — 16 сентября 2018 года.
В целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессиональному росту научной молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых России и студентов высших учебных заведений России в проведении научных исследований Российская академия наук ежегодно присуждает за лучшие научные работы 19 медалей с премиями в размере 50000 рублей. По результатам работ экспертных комиссий РАН президиум РАН имеет право увеличить количество медалей с премиями как для молодых ученых, так и для студентов.
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