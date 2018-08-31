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Ученые: человечество ждет вымирание из-за насекомых
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Ученые: человечество ждет вымирание из-за насекомых 

Свободная пресса 1 час назад
Ученые из Университета Вашингтона в Сиэтле пришли к выводу, что человечество погибнет не только из-за изменения климата, но и из-за того, что людям будет нечего есть. Все выращиваемые для еды растения будут пожирать насекомые.
Уже доказано, что с повышением температуры воздуха у насекомых начинается ускоряться метаболизм, поэтому они будет хотеть больше есть. Следовательно, они также начнут больше размножаться, а еды у них будет недостаточно, поэтому они переключатся на растения, которые выращивает человек.
Также негативно на урожаи пшеницы и риса скажется повышение ежегодной температуры воздуха. Аграрии могут столкнуться с падением урожаев кукурузы, пшеницы и риса, пишет портал Утро.ru.
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