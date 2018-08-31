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Ученые рассказали очередной вариант Апокалипсиса
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Ученые рассказали очередной вариант Апокалипсиса 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Представители Принстонского университета опубликовали статью с очередным сценарием Апокалипсиса. По их мнению, нашу планету может поглотить черная дыра, и спасения от этого нет. Интернет-пользователи, впрочем, не спешат паниковать, сообщает Newsweek.
Ученые утверждают, что черная дыра может возникнуть в результате столкновения гравитационных волн. Об их существовании говорил еще Эйнштейн. Гипотезу великого физика подтвердила команда исследователей из Европы и США в 2016 году.
"Гравитационные волны можно сравнить с рябью, которая возникает на поверхности пространства и времени", — пишут физики.
"Если эти волны окажутся достаточно большими, их столкновение может создать черную дыру, зону в космосе с настолько мощным гравитационным полем, из которого не вырваться даже свету", — добавляют ученые.
Дату наступления Апокалипсиса сотрудники Принстонского университета, впрочем, пока не называют.
Как ни странно большинство интернет-пользователей с юмором отреагировали на достаточно страшную новость
"Ставлю 10 баксов на то, что этой черной дыре нас не переварить", — отметил один блогер.
"Надеюсь, это освободит нас от выплат по кредиту", — добавил другой.
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