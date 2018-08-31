Мировой океан стал глубже почти на 8 сантиметров

Рост уровня идет со средней скоростью 3.1 мм в год и при этом ускоряется на 0.1 мм ежегодно. Это явно подтверждает то, что на планете становится теплее.

Авторы исследования попытались оценить вклад различных обстоятельств в наблюдаемую картину. По их подсчетам, тепловое расширение воды пока играет ведущую роль в картине — 42%. На долю таяния морских льдов, а также ледников Гренландии и Антарктиды приходятся 21%, 15% и 8% соответственно. Пока неясна роль стока воды в океан через реки — ученые отметили, что неопределенность тут слишком велика для того, чтобы делать какие-либо выводы.

Период исследования был выбран исходя из того, что надежные спутниковые данные, охватывающие всю планету, появляются в нашем распоряжении с 1993 года. Для исследования были использованы данные миссии TOPEX/Poseidon, океанографического проекта «Арго» и гравиметрического спутника GRACE.

Уровень Мирового океана считается одним из важнейших индикаторов изменений климата на планете. Другие — это температура океана и поглощение им тепла, концентрация парниковых газов, кислотность вод океана, состояние ледников и состояние морского льда.

Семь сантиметров — это немного, если речь идет об объекте тысячекилометровых размеров. Но на Земле есть участки суши, поднятые над морем всего на сантиметры, и их не так уж мало. В первую очередь вспоминаются коралловые атоллы Тихого океана, которые, при дальнейшем повышении его уровня, могут полностью скрыться под водой. На них сейчас живут люди, для них эта проблема более чем серьезна.

Ознакомиться с деталями можно в статье ученых, опубликованной в в журнале Earth System Science Data.