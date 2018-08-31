Темпы потепления на Земле могут ускориться в десять раз

Глобальное потепление — это путь на «неизведанную территорию», говорят ученые. В новейшей истории еще не происходило ничего подобного, поэтому так сложно предположить — что будет дальше.

Исследователи из Мичиганского университета сделали свой прогноз на ближайшие десятилетия, но при этом обратились не к будущему, а к прошлому. Они изучили, как изменялась растительность на Земле по завершению последнего Ледникового периода тысячи лет тому назад, сообщает Science.

Палеонтологическая летопись показывает, что природа очень чувствительна к колебаниям температуры. Дальнейшие выбросы углекислого газа могут привести к настоящей катастрофе, отметили специалисты. Потепление изменит количество углерода, который могут накапливать растения, водный баланс и глобальное биоразнообразие.

Пик последнего Ледникового периода произошел 21 тысячу лет назад. К раннему голоцену (12 тысяч лет назад) средние температуры на планете выросли на 4-7 градусов по Цельсию.

Если ничего не изменится, то потепление, которое в прошлом заняло 11 тысяч лет, может уложиться в гораздо более короткие сроки — 100-150 лет.

Исследователи изучили древнюю пыльцу и окаменелости растений из почти 600 регионов на всех континентах, кроме Антарктиды. Изменения классифицировались как «большие», «умеренные» или «низкие». Ученые также попытались установить, что влияло на экосистему — климатические колебания или деятельность человека (или крупных животных).

Оказалось, что в районах с максимальными «скачками» температуры происходили самые заметные изменения в растительном покрове. Это средние и высокие широты Северного полушария, южная часть Южной Америки, тропические и умеренные регионы Южной Африки, индо-тихоокеанский регион, Австралия, Новая Зеландия и Океания.

В 71% мест значительно изменился состав растительности, в 67% — ее структура, в 27-28% территорий наблюдались умеренные изменения.

Что будет с Землей

Когда Солнце погибнет } В тех регионах, где климат практически не изменился, сохранилась и первозданная растительность.

Соотнеся результаты с сегодняшними реалиями, эксперты пришли к выводу — даже если полностью соблюдать Парижское соглашение по климату, определенные изменения все равно произойдут, но они затронут менее половины планеты. Если этого не сделать, то вся Земля начнет меняться, и неизвестно, как это отразится на населении.

Впрочем, другие эксперты отмечают, что результаты исследования нельзя экстраполировать на современную жизнь. Древняя растительность весьма отличается от нынешней, поскольку человек уже изменил почвы на примерно 80% земной поверхности. Но вывод, что экосистемы крайне чувствительны к изменениям климата, никто оспаривать не стал.

Некоторые последствия глобального потепления уже видны. На западе США, в Австралии и в Евразии целые леса погибают от засухи. Также наблюдается большой рост количества насекомых и различных древесных болезней в ослабленных жарой растениях.

Ранее сообщалось, что, согласно выводам ученых, точка невозврата климатических изменений наступит в 2035 году — после этого все попытки изменить ситуацию станут бесполезны.

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