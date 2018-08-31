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Космологи предложили новую теорию формирования черных дыр
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Космологи предложили новую теорию формирования черных дыр 

Ридус 51 минуту назад
Международная группа космологов опубликовала новую работу, в которой ученые предложили новый способ формирования черных дыр после Большого Взрыва.
Известно, что галактики хранят огромные черные дыры в своих ядрах, весом в миллионы солнечных масс. Но в молодых галактиках коллапсирующим звездам не хватило бы времени, чтобы разрастись так сильно, поэтому мы и решили разобраться в этой спорной теме, — рассказали авторы исследования.
Принято считать, что черный дыры, сформировавшиеся после Большого Взрыва, имеют способность либо навсегда оставаться миниатюрных размеров, либо быстро разрастаться.
В первом случае они подходят на роль темной материи. Во втором случае, они могут стать семенами для сверхмассивных черных дыр. Космологи предложили новый способ, посредством которого во времена Большого Взрыва могли бы появиться первичные черные дыры.
Ученые предположили, что после Большого Взрыва наша Вселенная столкнулась с небольшими возмущениями плотности, вызванными случайными квантовыми флуктуациями. Как показывают измерения, эти возмущения были достаточно большими, чтобы сформировать звезды и галактики, но их бы точно не хватило, чтобы стать первичными черными дырами.
В новом исследовании космологи определили резонансный эффект, который делает первичные черные дыры возможными, выборочно усиливая определенные возмущения. Данные показали, что практически все первичные черные дыры имею одинаковую массу.
Другие расчеты иначе усиливают возмущения, но сталкиваются с проблемами. Мы используем резонанс во время инфляции, когда Вселенная росла экспоненциально сразу после Большого Взрыва. Наши вычисления достаточно просты, чтобы с ними можно было работать. В реальности механизм может быть сложнее, но это хотя бы начало, — заключили авторы работы.
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