Ученые заявили, что «планеты-океаны» могут быть обитаемыми

Ученые пришли к выводу, что для зарождения жизни необязательно иметь полный «клон» Земли с ее океанами и континентами.

Специалисты заявили, что большая часть «планет-океанов», значительная часть которых состоит из воды, должна оставаться обитаемой на протяжении очень долгого времени. Об этом сообщил Astrophysical Journal.

Ученый Эдвин Кайт из университета Чикаго США вместе со своим коллегой разработал компьютерную модель водного мира, свойства которого можно было менять в очень широком диапазоне значений. Они пришли к выводу, что для зарождения жизни необязательно иметь полный «клон» Земли с ее океанами и континентами.

В статье говорится, что примерно 10% миров-океанов будет обладать правильным положением на орбите и составом для того, чтобы их климат был стабильным на протяжении нескольких миллиардов лет.

Орбитальные телескопы открыли свыше тысячи экзопланет за последние несколько лет. Многие из каменистых планет относятся к числу так называемых суперземель. Их масса, размеры и плотность находятся примерно посередине между Землей и газовыми гигантами.

Специалисты предполагают, что они являются «океаническими» планетами, большую часть которых составляет вода.