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Ученые заявили, что «планеты-океаны» могут быть обитаемыми
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Ученые заявили, что «планеты-океаны» могут быть обитаемыми 

ТК «Звезда» + ещё 7 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые пришли к выводу, что для зарождения жизни необязательно иметь полный «клон» Земли с ее океанами и континентами.
Специалисты заявили, что большая часть «планет-океанов», значительная часть которых состоит из воды, должна оставаться обитаемой на протяжении очень долгого времени. Об этом сообщил Astrophysical Journal.
Ученый Эдвин Кайт из университета Чикаго в США вместе со своим коллегой разработал компьютерную модель водного мира, свойства которого можно было менять в очень широком диапазоне значений. Они пришли к выводу, что для зарождения жизни необязательно иметь полный «клон» Земли с ее океанами и континентами.
В статье говорится, что примерно 10% миров-океанов будет обладать правильным положением на орбите и составом для того, чтобы их климат был стабильным на протяжении нескольких миллиардов лет.
Орбитальные телескопы открыли свыше тысячи экзопланет за последние несколько лет. Многие из каменистых планет относятся к числу так называемых суперземель. Их масса, размеры и плотность находятся примерно посередине между Землей и газовыми гигантами.
Специалисты предполагают, что они являются «океаническими» планетами, большую часть которых составляет вода.
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