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Ученые опровергли популярную гипотезу о жизни на других планетах
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Ученые опровергли популярную гипотезу о жизни на других планетах 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Предположение о том, что планеты, полностью покрытые водой, не пригодны для жизни, оказалось неверным.
Ученые из университетов Чикаг и штата Пенсильвании доказали, что популярное предположение, гласившее, что некоторые планеты, полностью покрытые океаном, не пригодны для жизни, оказалось неверным. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Многие ученые считают, что те планеты, которые полностью покрывает океан, абсолютно безжизненны, поскольку на них не происходят многие круговороты веществ, что есть на Земле. Однако в новом исследовании, опубликованном в издании The Astrophysical Journal, говорится, что для наличия жизни вовсе не обязательно присутствие суши, то есть земли. Согласно новым исследованиям, геохимические циклы не всегда нужны для существования жизни.
Специалисты смоделировали несколько сценариев изменений температуры и химического состава океанов в течение миллиардов лет на каменистых планетах. Как выяснилось, с самого начала своего существования многие из водных миров поддерживают благоприятные условия для жизни. Это происходит из-за давления, которое оказывает океан на земную кору, в результате чего затрудняется обмен веществ между мантией и гидросферой.
Из этого следует, что наличие живых организмов на планетах не зависит от геохимических циклов. На него влияют изначальное распределение углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и корой.
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