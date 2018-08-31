Почти все «планеты-океаны» должны быть обитаемыми, заявляют астрономы

МОСКВА , 31 авг — РИА Новости . Большая часть «планет-океанов», почти полностью состоящих из воды, должна оставаться обитаемой на протяжении очень долгого времени, около миллиарда лет, что раньше считалось невозможным. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в Astrophysical Journal.

"Наши расчеты показывают, что не обязательно иметь полный «клон» Земли, с ее океанами и континентами, для зарождения жизни. В среднем, примерно 10% миров-океанов будет обладать правильным положением на орбите и составом для того, чтобы их климат оставался стабильным на протяжении нескольких миллиардов лет", — заявил Эдвин Кайт (Edwin Kite) из университета Чикаго США ).

Бесконечная вода

За последние несколько лет орбитальные телескопы «Кеплер», CoRoT, а также их наземные собратья открыли свыше тысячи экзопланет и несколько тысяч возможных кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к числу «горячих» юпитеров, однако новые методики позволяют находить все больше малых планет. Растущее число потенциальных двойников Земли все чаще заставляет ученых задумываться о том, какая часть из них может поддерживать жизнь.

Многие из каменистых планет относятся к числу так называемых «суперземель» — их масса, размеры и плотность находятся примерно посередине между Землей и газовыми гигантами. По этой причине планетологи сегодня не уверены в том, что эти миры похожи по своему облику на нашу планету — вполне возможно, что они представляют собой «океанические» планеты, большую часть массы которых составляет вода.

Большинство ученых, как отмечает Кайт, сегодня считает, что подобные водные миры будут практически всегда необитаемыми и непригодными для жизни. Ее зарождению будет мешать целая плеяда факторов.

К примеру, появлению первых микробов будет мешать тотальная нехватка «кирпичиков жизни» и критически важных микроэлементов, а в дальнейшем жизнь должна исчезнуть из-за того, что на подобной планете воцарится «вечный» парниковый климат. Вдобавок, отсутствие круговорота веществ между литосферой, гидросферой и атмосферой сделает климат и экосистемы таких планет крайне нестабильными и непригодными для жизни.

Кайт и его коллега Эрик Форд (Eric Ford) из университета Пенсильвании (США) проверили, так ли это на самом деле, создав компьютерную модель водного мира, свойства которого можно было менять в очень широком диапазоне значений. К примеру, ученые могли менять массу воды, кислотность океана, количество углекислого газа в воде и воздухе и множество других факторов, влияющих на климат планеты.

Братья по разуму

Как показали эти расчеты, опасения планетологов были несколько преувеличенными. Большинство океанических планет, если они находятся внутри «зоны жизни» у звезды, похожей на Солнце, будут оставаться потенциально обитаемыми на протяжении нескольких сотен миллионов лет, чего вполне должно хватить для зарождения и существования жизни.

Более «удачливые» планеты, чьи океаны имеют достаточно большую глубину и содержат в себе много карбонатов, солей угольной кислоты, а атмосфера состоит из азота, будут оставаться обитаемыми практически неограниченное время, так как концентрация СО2 на них почти не будет меняться.

В общей сложности, примерно каждый четвертый мир-океан должен оставаться обитаемым на протяжении как минимум миллиарда лет, а каждая десятая планета такого типа будет пригодна для существования жизни в приповерхностных водах на протяжении еще большего времени.

Все это, как считает Кайт, говорит о том, что число потенциально обитаемых экзомиров сейчас сильно недооценивается, и что «собратьев по разуму» нужно искать не на полных двойниках Земли, а на океанических планетах, чье число на несколько порядков выше.