Ученые обнаружили новые захоронения на средневековом некрополе на Ямале

Ямальские ученые сделали новое открытие вблизи поселка Зеленый Яр, где ранее обнаруживали мумифицированные останки людей. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра.

Экспедиция сделала новый раскоп, в котором и были обнаружены захоронения. Четыре оказались нетронуты черными копатели, а два оказались разграбленными еще в древности. На одном из захоронений археологи обнаружили следы орудий. Ученые предположили, что три захоронения принадлежат мужчинам в возрасте 40-50 и одно принадлежит ребенку 6-7 лет.

Археологический памятник ранее был известен многочисленными мумифицированными останками мужчин, женщин и детей, которые были обнаружены учеными в разные годы. В этом году данное открытие было пока единственным. Особый интерес археологов вызывает детское захоронение, потому что на теле были обнаружены различные медные пластины и бронзовые браслеты. Очевидно, что другие могилы выглядели беднее, поэтому ученые сделали выводы об особом отношении к мальчикам данного возраста.