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Ученые обнаружили новые захоронения на средневековом некрополе на Ямале
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Ученые обнаружили новые захоронения на средневековом некрополе на Ямале 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ямальские ученые сделали новое открытие вблизи поселка Зеленый Яр, где ранее обнаруживали мумифицированные останки людей. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра.
Экспедиция сделала новый раскоп, в котором и были обнаружены захоронения. Четыре оказались нетронуты черными копатели, а два оказались разграбленными еще в древности. На одном из захоронений археологи обнаружили следы орудий. Ученые предположили, что три захоронения принадлежат мужчинам в возрасте 40-50 и одно принадлежит ребенку 6-7 лет.
Археологический памятник ранее был известен многочисленными мумифицированными останками мужчин, женщин и детей, которые были обнаружены учеными в разные годы. В этом году данное открытие было пока единственным. Особый интерес археологов вызывает детское захоронение, потому что на теле были обнаружены различные медные пластины и бронзовые браслеты. Очевидно, что другие могилы выглядели беднее, поэтому ученые сделали выводы об особом отношении к мальчикам данного возраста.
Научный сотрудник Александр Гусев считает, что изучение данных захоронений поможет лучше узнать жизнь населения севера Западной Сибири в эпоху Средневековья.
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