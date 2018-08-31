Российские ученые придумали, как сказать «нет» радиации

Исследователи из Сибири нашли новый способ переработки отходов ядерного производства.

Российские ученые из Сибирского федерального университета и «Красноярского научного центра» выяснили, как можно экономично утилизировать жидкие радиоактивные отходы без вреда для среды и человека.

До настоящего момента в обработке ядерного топлива использовались устаревшие технологии, которые снижали энергию первичных отходов, но при этом производили вторичные радиоактивные отходы. Такой способ был неэффективен и ресурсозатратен.

Новая технология позволяет обезвредить 99 процентов радиоактивной энергии. Процесс не требует сильного нагрева, так как выполняется при температуре не выше 150 градусов Цельсия.

Этот способ удобен и эффективен. Он подойдет и для высокоактивного стронция, и для утилизации низкоактивных щелочных отходов и растворов цезия. Результаты тестирований и исследований были опубликованы в научном издании Journal of Nuclear Materials.