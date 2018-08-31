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Учёные назвали последствия из-за смены полюсов Земли
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Учёные назвали последствия из-за смены полюсов Земли 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
В последнее время учёные и СМИ активно раскручивают тему смены полюсов Земли и говорят об ужасных последствиях для нашей планеты. Согласно данным, процесс только вступил в начальную фазу, а когда он завершится, то все люди на нашей планете останется без защиты от радиоактивных частиц, которые идут с космоса и пока от них защищает магнитное поле Земли. Учёные уверены в том, что человечеству придется очень тяжело из-за новых реалий, но процесс смены полюсов цикличный и происходит каждые 450 тысяч лет. Когда процесс смены полюсов подойдет к завершению, то оно может исчезнуть на неопределённый промежуток времени и оставит Землю беззащитной от сурового космоса и радиации, которая устремится на нашу планету. Но учёные не называют конкретных сроков завершения этого процесса и не стоит поддаваться панике раньше времени, добавляют специалисты.
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