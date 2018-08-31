Китайские учёные разработали первый в мире чипсет связи по видимому свету

Китайские учёные разработали первый в мире чипсет связи на основе видимого света (VLC), доступный для массового производства.

Новый набор микросхем, разработчиками которого являются Информационно-инженерный университет Народно-освободительной армии КНР (НОАК) и ряд научно-исследовательских организаций страны, позволит обеспечить передачу данных с гигабитными скоростями, передаёт агентство «Синьхуа»

Отмечается, что результаты испытаний VLC-системы, проведенных китайскими физиками ещё в 2015 году, показали, что в случае применения в качестве источника видимого света светодиодов, скорость передачи может достигать рекордного показателя — 50 гигабит в секунду.

По мнению экспертов, технология VLC окажется очень перспективной для установления беспроводной связи с различными устройствами в помещении. Кроме того, она способна обеспечить создание более дружественных для пользователя и окружающей среды средств связи.

Поэтому успешная разработка чипсета означает наступление нового этапа развития технологии VLC и её применения на рынке.

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