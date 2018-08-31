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Китайские учёные разработали первый в мире чипсет связи по видимому свету
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Китайские учёные разработали первый в мире чипсет связи по видимому свету 

Свободная пресса 1 час назад
Китайские учёные разработали первый в мире чипсет связи на основе видимого света (VLC), доступный для массового производства.
Новый набор микросхем, разработчиками которого являются Информационно-инженерный университет Народно-освободительной армии КНР (НОАК) и ряд научно-исследовательских организаций страны, позволит обеспечить передачу данных с гигабитными скоростями, передаёт агентство «Синьхуа».
Отмечается, что результаты испытаний VLC-системы, проведенных китайскими физиками ещё в 2015 году, показали, что в случае применения в качестве источника видимого света светодиодов, скорость передачи может достигать рекордного показателя — 50 гигабит в секунду.
По мнению экспертов, технология VLC окажется очень перспективной для установления беспроводной связи с различными устройствами в помещении. Кроме того, она способна обеспечить создание более дружественных для пользователя и окружающей среды средств связи.
Поэтому успешная разработка чипсета означает наступление нового этапа развития технологии VLC и её применения на рынке.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные разработали уникальное оптическое зеркало с высокой точностью.
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