Китайские учёные объявили об установлении самого точного значения постоянной Ньютона

Учёные Университета науки и техники Центрального Китая объявили об установлении самого точного к данному моменту значения гравитационной постоянной.

Как известно, константа гравитационного взаимодействия (Постоянная Ньютона), которая чаще обозначается буквой G, относится к числу самых фундаментальных физических постоянных.

Несмотря на усилия учёных разных страны мира, величина G в течение прошедших двух столетий, оставалась наименее точной из других фундаментальных констант. В связи с этим, многие научные вопросы оставались закрытыми.

В отличие от своих предшественников китайские исследователи при измерениях G выбрали два независимых метода, включая метод времени качания и метод обратной связи по угловому ускорению, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».

В ходе измерений G им удалось создать точный крутильный маятник и другие приборы и разработать новые технологии, что заложило важную основу для реализации этого уникального проекта, нацеленного на исследование гравитационных волн.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные обнаружили новый вид топологического полуметалла.

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