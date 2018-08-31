Ещё
Китайские учёные объявили об установлении самого точного значения постоянной Ньютона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские учёные объявили об установлении самого точного значения постоянной Ньютона 

Свободная пресса + ещё 2 37 минут назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Учёные Университета науки и техники Центрального Китая объявили об установлении самого точного к данному моменту значения гравитационной постоянной.
Как известно, константа гравитационного взаимодействия (Постоянная Ньютона), которая чаще обозначается буквой G, относится к числу самых фундаментальных физических постоянных.
Несмотря на усилия учёных разных страны мира, величина G в течение прошедших двух столетий, оставалась наименее точной из других фундаментальных констант. В связи с этим, многие научные вопросы оставались закрытыми.
В отличие от своих предшественников китайские исследователи при измерениях G выбрали два независимых метода, включая метод времени качания и метод обратной связи по угловому ускорению, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн».
В ходе измерений G им удалось создать точный крутильный маятник и другие приборы и разработать новые технологии, что заложило важную основу для реализации этого уникального проекта, нацеленного на исследование гравитационных волн.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные обнаружили новый вид топологического полуметалла.
Китай, последние новости: Китайские учёные разработали первый в мире чипсет связи по видимому свету
О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
Рогозин рассказал о нештатной ситуации на МКС Точную дату конца света предсказал Ньютон Ученые: человечество ждет вымирание из-за насекомых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона241
Разговор Ельцина с Клинтоном может помирить РФ и США143
Украина пообещала уничтожить флот РФ за пять минут232
Подсчитано наследство Кобзона346
Тест: Как СССР участвовал во Второй мировой?8
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение