Хаббл следит за Северным сиянием на Сатурне

Астрономы с помощью всем известного телескопа Хаббл смогли сделать несколько поражающих снимков, которые иллюстрируют, как именно выглядит Северное сияние на полюсе планеты Сатурн. Отметим, что наблюдения специалистов проводились в ультрафиолетовом диапазоне.

Стоит отметить, что Полярное сияние на Сатурне отличается по характеру своего протекания от того, какое происходит на нашей планете. Так, на Земле сияние происходит из-за того, что в составе солнечного ветра присутствуют электрически заряженные частицы. Они попадают в магнитосферу, где на них начинает воздействовать наше магнитное поле. В результате, частицы отправляются на полюс, где и вступают в реакцию с частицами азота и кислорода. В результате образуется так называемое сияние или небесное свечение.

После длительного изучения всех планет в нашей системе оказалось, что Полярное сияние характерно не только для Земли. Так, в список «мерцающих» небесных тел попал Сатурн. Однако, ввиду того, что в его атмосфере преобладает не азот, а водород, то заметить Полярное сияние без специального оборудования будет невозможно. Однако, с этой проблемой справился телескоп Хаббл.