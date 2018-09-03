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Хаббл следит за Северным сиянием на Сатурне
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Хаббл следит за Северным сиянием на Сатурне 

Реальный мир космоса + ещё 4 26 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Астрономы с помощью всем известного телескопа Хаббл смогли сделать несколько поражающих снимков, которые иллюстрируют, как именно выглядит Северное сияние на полюсе планеты Сатурн. Отметим, что наблюдения специалистов проводились в ультрафиолетовом диапазоне.
Стоит отметить, что Полярное сияние на Сатурне отличается по характеру своего протекания от того, какое происходит на нашей планете. Так, на Земле сияние происходит из-за того, что в составе солнечного ветра присутствуют электрически заряженные частицы. Они попадают в магнитосферу, где на них начинает воздействовать наше магнитное поле. В результате, частицы отправляются на полюс, где и вступают в реакцию с частицами азота и кислорода. В результате образуется так называемое сияние или небесное свечение.
После длительного изучения всех планет в нашей системе оказалось, что Полярное сияние характерно не только для Земли. Так, в список «мерцающих» небесных тел попал Сатурн. Однако, ввиду того, что в его атмосфере преобладает не азот, а водород, то заметить Полярное сияние без специального оборудования будет невозможно. Однако, с этой проблемой справился телескоп Хаббл.
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