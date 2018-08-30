Китайские ученые объявили об установлении самого точного значения гравитационной постоянной

Ухань, 30 августа / Синьхуа / — Благодаря исследованиям в течение 30 лет ученые из Университета науки и техники Центрального Китая /г. Ухань, пров. Хубэй/ объявили об установлении самого точного к данному моменту значения гравитационной постоянной.

Работой над измерениями постоянной Ньютона занимается группа исследователей под руководством академика Академии наук Китая Ло Цзюня. Их достижения в четверг были опубликованы в престижном научном журнале Nature.

Константа гравитационного взаимодействия, которая чаще обозначается буквой G, относится к числу самых фундаментальных физических постоянных. Основы ее измерений четки, но тем не менее процесс оказался крайне запутанным и сложным, рассказал профессор упомянутого университета Ян Шаньцин.

Как сообщается, несмотря на усилия ученых в течение прошедших двух столетий, величина G осталась наименее точной из других фундаментальных констант. В связи с этим, многие научные вопросы остались закрытыми.

В отличие от предшественников, академик Ло Цзюнь с коллегами при измерениях G с использованием крутильного маятника выбрал два независимых метода, включая метод времени качания и метод обратной связи по угловому ускорению.

Ян Шаньцин напомнил, что группа ученых из университета приступила к измерениям G в 80-е годы прошлого столетия и в 1999 году впервые получила уточненное значение гравитационной постоянной. Затем оно было рекомендовано комитетом CODATA /Комитетом по данным для науки и техники/.

"В ходе измерений G мы создали точный крутильный маятник и другие приборы и разработали новые технологии, что заложило важную основу для реализации проекта «Тяньцзинь», нацеленного на исследование гравитационных волн", — напомнил профессор. -0-