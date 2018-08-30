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Создана проволока из одной молекулы с рекордной проводимостью
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Создана проволока из одной молекулы с рекордной проводимостью 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Японии создали молекулу с беспрецедентной электрической проводимостью. Она была достигнута за счёт использования редкого металла рутения. Новинка пригодится при создании электронных устройств, состоящих из считанных молекул. Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of the American Chemical Society группой во главе с Мунэтакой Акитой (Munetaka Akita) из Токийского технологического института.
Как известно, молекул в стакане воды больше, чем стаканов воды в Мировом океане. Тем удивительнее, что исследователи уже сейчас создают устройства, состоящие из считанных молекул. Такие приборы могут, например, работать прямо внутри живых клеток, выполняя исследовательские или медицинские функции.
Целый ряд лабораторий трудится над созданием мономолекулярной проволоки, которую можно использовать в таких девайсах. Группа Акиты предложила своё оригинальное технологическое решение.
Созданная ими металлоорганическая молекула состоит из нескольких групп атомов. Принципиально новым является фрагмент, состоящий из атома рутения и удвоенного 1,2-бис (дифенилфосфино) этана (1,2-bis (diphenylphosphino) ethane). С концов к молекуле присоединяются атомы золота, играющие роль электродов.
Как показали эксперименты, по проводимости эта молекула оставляет позади все существующие аналоги, в частности те, в которых вместо рутения используется железо. Такие уникальные характеристики значительно облегчают создание молекулярных устройств.
Ложкой дёгтя является тот факт, что рутений — чрезвычайно дорогой материал (он значительно дороже золота). Однако без использования этого материала, возможно, удастся обойтись, сохранив достигнутые характеристики.
Дело в том, что, как выяснили исследователи, новая молекула принципиально отличается от аналогов самим механизмом проводимости. Он основан на так называемом расщеплении орбиталей. Не вдаваясь в тонкости, можно сказать, что из орбиталей исходных атомов получается новая «гибридная» орбиталь, облегчающая перенос электронов от золотых электродов в проволоку и обратно. В принципе, такой эффект возможно реализовать с более дешёвым материалом, чем рутений.
Напомним, что ранее «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) писали о транзисторе из одной нанотрубки, молекулярном поезде на рельсах из ДНК, тормозах для молекулярных машин и полностью искусственном молекулярном насосе.
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