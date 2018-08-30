Китайские ученые разработали «дождевик» для материалов электромагнитного экранирования

Пекин, 30 августа / Синьхуа / — Одним из примечательных свойств лотоса является то, что, произрастая в грязи, он всегда остается чистым. Вдохновившись удивительным растением, китайские ученые изобрели новый, самоочищающийся материал для экранирования от электромагнитного излучения.

Возникающие в результате широкого применения электронных устройств электромагнитные помехи становятся серьезной проблемой, которая создает угрозу здоровью людей, наносит вред оборудованию и экологии. В 1969 году ООН классифицировала электромагнитное загрязнение как главный вид загрязнения окружающей среды.

Принцип действия большинства материалов, экранирующих электромагнитные помехи, заключается в изоляции электронных устройств от окружающей среды, что позволяет ограничить распространение помех и сдержать загрязнение. Однако, материалы, установленные на электронном оборудовании, используемом на открытом воздухе, таком как сигнальные станции, могут ржаветь под воздействием стоковых вод и кислотных дождей, что снижает их эффективность.

Решением данной проблемы является «эффект лотоса».

Листья лотоса способны самостоятельно очищаться. Когда вода попадает на шероховатую поверхность листа, капли отскакивают как мячи, скатываясь и унося частицы грязи с поверхности.

Крылья бабочек, лепестки роз и некоторые насекомые также обладают поверхностями с подобными свойствами.

Ученые из Академии наук Китая разработали материал с эффективным электромагнитным экранированием и самоочищающейся поверхностью, используя химические композиты.

По словам ученых, «дождевик» защищает материалы электромагнитного экранирования от коррозии, вызванной кислотными дождями и загрязненной водой, подобно листьям лотоса, и позволяет сократить вред от электромагнитных помех.

Результаты исследования были опубликованы в международном журнале Composites Science and Technology.