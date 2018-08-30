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Ученые «напечатали» глаз, который позволит видеть незрячим
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Ученые «напечатали» глаз, который позволит видеть незрячим 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В обозримом будущем в медицинских учреждениях появится такая процедура, как замена поврежденных органов зрения на новые, бионические. Все благодаря исследователям из Америки, которые смогли напечатать на 3D-принтере бионический глаз.
Как оказалось, новейшая разработка действительно способна дать зрение тем людям, которые полностью ослепли. Кроме того, замена «поврежденных» глаз будет проходить максимально быстро. Все дело в том, что на создание импланта уходит не более часа. Ученые из Университета Миннесоты смогли разработать рабочий прототип такого бионического глаза. Искусственный орган создается из стекла, полупроводниковых полимеров и включает в себя частицы серебра. Благодаря полимерам удается преобразовывать свет в электроэнергию, которая дальше передается в наш мозг.
Пока с помощью первого прототипа удалось успешно преобразовать в электроэнергию 25% солнечных лучей. Специалисты отмечают, что для начала исследования это прекрасный результат. ​Теперь ученые намерены изготовить глаз, который будет содержать более легкие рецепторы и будет обладать большей проводимостью. Совсем скоро глаз, созданный на принтере, можно будет устанавливать полностью незрячим людям, что даст им шанс видеть окружающий мир.
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