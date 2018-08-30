Ученые «напечатали» глаз, который позволит видеть незрячим

В обозримом будущем в медицинских учреждениях появится такая процедура, как замена поврежденных органов зрения на новые, бионические. Все благодаря исследователям из Америки, которые смогли напечатать на 3D-принтере бионический глаз.

Как оказалось, новейшая разработка действительно способна дать зрение тем людям, которые полностью ослепли. Кроме того, замена «поврежденных» глаз будет проходить максимально быстро. Все дело в том, что на создание импланта уходит не более часа. Ученые из Университета Миннесоты смогли разработать рабочий прототип такого бионического глаза. Искусственный орган создается из стекла, полупроводниковых полимеров и включает в себя частицы серебра. Благодаря полимерам удается преобразовывать свет в электроэнергию, которая дальше передается в наш мозг.

Пока с помощью первого прототипа удалось успешно преобразовать в электроэнергию 25% солнечных лучей. Специалисты отмечают, что для начала исследования это прекрасный результат. ​Теперь ученые намерены изготовить глаз, который будет содержать более легкие рецепторы и будет обладать большей проводимостью. Совсем скоро глаз, созданный на принтере, можно будет устанавливать полностью незрячим людям, что даст им шанс видеть окружающий мир.