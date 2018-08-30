Бионический глаз впервые напечатали на 3D-принтере

Ученые из Университета Миннесоты впервые напечатали на 3D-принтере решетку фоторецепторов на полусферической подложке. Специалисты уверены, что это открытие в будущем поможет создавать бионические глаза, функционально аналогичные человеческим.

Известно, что человеческий глаз реагирует на свет за счет размещенных на сетчатке фоторецепторных нейронов, которые и переводят видимый свет в нервный импульс. В образце, который напечатали на 3D-принтере, роль фоторецепторов играют полупроводниковые диоды, переводящие свет в электрический сигнал.

Авторы исследования рассказали, что ученые трудятся над разработкой концепта бионических глаз уже несколько лет, и некоторые прототипы уже были протестированы на людях. Но все предыдущие импланты изготавливались вручную, что занимало больше времени и средств.

Специалисты из Университета Миннесоты предложили использовать технологию 3D-печати для создания бионических глаз.

Выстроить ряд диодов на изогнутой поверхности — сложная инженерная задача. Прежде чем приступить к печати диодов, мы с помощью принтера нанесли на внутреннюю поверхность стеклянной полусферы слой серебряных наночастиц, затем на нем слой за слоем нарастили структуру фоторецептора из полупроводниковых полимерных чернил. Весь процесс занял около полутора часов, — пояснили специалисты.

После первых тестовых испытаний ученые рассказали, что напечатанные на 3D-принтере фоторецепторы, начинают приближаться по эффективности к аналогичным устройствам, которые изготовленным существующими промышленными способами.

Главным преимуществом 3D-печати является возможность наносить полупроводниковые диоды на изогнутую поверхность, когда как другие технологии этого не могут.

Следующим шагом должно стать увеличение количества фоторецепторов — чем их больше, тем эффективнее преобразование света в электрический сигнал.