Человечеству отвели 17 лет на борьбу с глобальным потеплением

Если земляне не найдут способа остановить ежегодный средний рост температуры, население в 2035 году пройдет точку «климатического невозврата».

Голландские ученые опубликовали исследование, согласно которому при повышении средней температуры всего на 2 градуса (по сравнению с доиндустриальным периодом первой половины позапрошлого века), на Земле начнутся необратимые климатические изменения, сообщает журнал Earth System Dynamics.

«В нашем исследовании мы показали, что для действий в области защиты климата есть жесткие дедлайны. Мы пришли к выводу о том, что осталось очень мало времени до того момента, когда парижские цели [1,5 и 2 градусов] станут недостижимыми даже при резком сокращении выбросов», — заявил один из исследователей, Хенк Дейкстра из Утрехтского университета.

Парижское соглашение о сокращении вредных выбросов в атмосферу было принято в 2015 году. Соглашение подразумевало удержание прироста температуры в пределах двух градусов по сравнению со среднегодовой температурой 1850-х годов. Установленная ранее отметка — в полтора градуса — уже пройдена, сообщают ученые. Если же прирост температуры достигнет 3-4 градусов — а это случится уже в 2035 году, — на Земле начнутся необратимые процессы.