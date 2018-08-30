Ещё
Замерзли и проголодались: ученые назвали причину вымирания неандертальцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замерзли и проголодались: ученые назвали причину вымирания неандертальцев 

Мир24 27 минут назад
Группа ученых проанализировала химический состав годовых слоев сталагмитов в пещерах Румынии, предположила, что причиной вымирания неандертальцев стало глобальное похолодание. Выводы приведены в пресс-релизе на EurekAlert!
Возраст образований, которые заинтересовали ученых, составляет десятки тысяч лет. Как оказалось, что 40-44 тыс. лет назад состав их годовых колец стал необычным. Он показал, что в этот период в Европе несколько раз устанавливалась экстремально сухая и холодная погода. Такая ситуация длилась несколько веков или тысячелетий.
Как показали предыдущие археологические исследования, именно соответствующие этому периоду археологические слои не содержали артефакты неандертальцев. Это свидетельствует о том, что популяция неандертальцев резко сокращалась.
Люди оказались более приспособлены к холоду. У них был более разнообразный рацион питания, включавший в себя рыбу и растения. Другими словами, они менее зависели от животных, которыми питались неандертальцы. А вот последние не только замерзали, но и страдали от сокращения популяции животных, на которых охотились.
Один из авторов исследования напомнил, что неандертальцы жили в Евразии порядка 350 тыс. лет, однако вскоре после появления современных людей и в течение последнего ледникового периода их популяция начала резко сокращаться. Нынешнее исследование свидетельствует, что похолодание играло в этом процессе куда более значительную роль, чем предполагалось ранее, и, возможно, именно оно, а не наступление современных людей, стало главным фактором.
В момент, когда температура резко повышалась, они не успевали вновь занять ту среду обитания, которая у них была, поскольку ее уже занимали современные люди.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Космический грузовик «Прогресс МС-08 затопили в Тихом океане Нибиру окружит Землю «частоколом» черных дыр Найдена галактика-монстр, поглощающая саму себя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон279
Умер Иосиф Кобзон347
Владимир Меньшов госпитализирован23
Российские пенсии сравнили с мировыми970
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение