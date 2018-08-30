Замерзли и проголодались: ученые назвали причину вымирания неандертальцев

Группа ученых проанализировала химический состав годовых слоев сталагмитов в пещерах Румынии , предположила, что причиной вымирания неандертальцев стало глобальное похолодание. Выводы приведены в пресс-релизе на EurekAlert!

Возраст образований, которые заинтересовали ученых, составляет десятки тысяч лет. Как оказалось, что 40-44 тыс. лет назад состав их годовых колец стал необычным. Он показал, что в этот период в Европе несколько раз устанавливалась экстремально сухая и холодная погода. Такая ситуация длилась несколько веков или тысячелетий.

Как показали предыдущие археологические исследования, именно соответствующие этому периоду археологические слои не содержали артефакты неандертальцев. Это свидетельствует о том, что популяция неандертальцев резко сокращалась.

Люди оказались более приспособлены к холоду. У них был более разнообразный рацион питания, включавший в себя рыбу и растения. Другими словами, они менее зависели от животных, которыми питались неандертальцы. А вот последние не только замерзали, но и страдали от сокращения популяции животных, на которых охотились.

Один из авторов исследования напомнил, что неандертальцы жили в Евразии порядка 350 тыс. лет, однако вскоре после появления современных людей и в течение последнего ледникового периода их популяция начала резко сокращаться. Нынешнее исследование свидетельствует, что похолодание играло в этом процессе куда более значительную роль, чем предполагалось ранее, и, возможно, именно оно, а не наступление современных людей, стало главным фактором.

В момент, когда температура резко повышалась, они не успевали вновь занять ту среду обитания, которая у них была, поскольку ее уже занимали современные люди.

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