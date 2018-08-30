На Юпитере есть вода: учёные нашли жидкость в недрах Красного Пятна

Не так давно исследователи НАСА вплотную приблизились к разгадке всех тайн Юпитера. Как оказалось, в его недрах действительно кроется вода.

Юпитер имеет для современных учёных очень большое значение. И дело не только в том, что это самая большая планета в нашей системе. С химической точки зрения состав этого небесного тела чрезвычайно схож с Солнцем, именно поэтому так важно изучить все особенности этой планеты. Возможно, это позволит раскрыть больше тайн о Солнечной системе.

На протяжении нескольких лет на основе использования современных компьютерных технологий и моделирования условно считалось, что на Юпитере достаточно много воды. Однако, где именно она находится и есть ли она вообще достоверно известно не было. На этот же раз американские учёные изучая Большое Красное Пятно определили, что над самым глубоким слоем облаков есть признаки наличия воды. Кроме того, после анализа данных было установлено, на поверхности Юпитера как минимум в 7-9 раз больше кислорода, чем на Солнце.

Исследования специалистов НАСА продолжаются. Возможно, в скором времени приоритетным для изучения в нашей системе станет не Марс, а именно Юпитер.