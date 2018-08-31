Уральские «охотники» за метеоритами нашли в пустыни Гоби четыре камня

Коллекция метеоритной экспедиции пополнилась еще тремя экземплярами: ученые УрФУ нашли в районе Шине-жинсе пустыни Гоби образцы весом 300, 170 и 100 граммов.

Таким образом, вместе с ранее обнаруженным метеоритом в активе исследователей — уже 4 объекта для дальнейшего изучения.

Первый метеорит, напомним, был найден 27 августа. Его вес составляет 800 граммов.

Экспедиция будет работать в Монголии до 8 сентября. Нынешняя международная вылазка за метеоритами для уральцев четвертая по счету: за последние годы они вернулись с трофеями с Земли Королевы Мод, из пустынь Деште-Лут и Атакама.