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Уральские «охотники» за метеоритами нашли в пустыни Гоби четыре камня
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Уральские «охотники» за метеоритами нашли в пустыни Гоби четыре камня 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Коллекция метеоритной экспедиции пополнилась еще тремя экземплярами: ученые УрФУ нашли в районе Шине-жинсе пустыни Гоби образцы весом 300, 170 и 100 граммов.
Таким образом, вместе с ранее обнаруженным метеоритом в активе исследователей — уже 4 объекта для дальнейшего изучения.
Первый метеорит, напомним, был найден 27 августа. Его вес составляет 800 граммов.
Экспедиция будет работать в Монголии до 8 сентября. Нынешняя международная вылазка за метеоритами для уральцев четвертая по счету: за последние годы они вернулись с трофеями с Земли Королевы Мод, из пустынь Деште-Лут и Атакама.
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