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Ученые Уральского университета нашли четыре метеорита в монгольской пустыне
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Ученые Уральского университета нашли четыре метеорита в монгольской пустыне 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ученые Уральского университета нашли в монгольской пустыне четыре метеорита весом от 100 до 800 граммов, сообщает вуз в четверг.
Ранее сообщалось, что сотрудники физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) 21 августа отправились в метеоритную экспедицию в Монголию. Метеоритная экспедиция УрФУ будет работать до 8 сентября вместе с коллегами из Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии. Первый метеорит весом 800 граммов они обнаружили 27 августа.
"Еще три метеорита обнаружили сегодня, 30 августа, участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в монгольской части пустыни Гоби. Образцы весом 300, 170 и 100 граммов нашли в районе Шине-жинсе. Всего количество находок уральских ученых — четыре", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, это четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ за метеоритами после антарктической (Земля Королевы Мод), иранской (пустыня Деште-Лут) и чилийской (пустыня Атакама). На территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года.
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