Ученые Уральского университета нашли четыре метеорита в монгольской пустыне

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 авг — РИА Новости . Ученые Уральского университета нашли в монгольской пустыне четыре метеорита весом от 100 до 800 граммов, сообщает вуз в четверг.

Ранее сообщалось, что сотрудники физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) 21 августа отправились в метеоритную экспедицию в Монголию . Метеоритная экспедиция УрФУ будет работать до 8 сентября вместе с коллегами из Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии. Первый метеорит весом 800 граммов они обнаружили 27 августа.

"Еще три метеорита обнаружили сегодня, 30 августа, участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета в монгольской части пустыни Гоби. Образцы весом 300, 170 и 100 граммов нашли в районе Шине-жинсе. Всего количество находок уральских ученых — четыре", — говорится в сообщении.

Как отмечалось, это четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ за метеоритами после антарктической (Земля Королевы Мод), иранской (пустыня Деште-Лут) и чилийской (пустыня Атакама). На территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года.