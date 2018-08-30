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Ученые России и Монголии обнаружили в пустыне Гоби более 1 кг метеоритного вещества
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Ученые России и Монголии обнаружили в пустыне Гоби более 1 кг метеоритного вещества 

ТАСС 16 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии обнаружили в пустыне Гоби образцы метеоритов общим весом более 1 кг, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УрФУ.
Ранее сообщалось, что ученые в ходе экспедиции обнаружили 800 граммов метеоритного вещества в районе Ноена, теперь им удалось найти еще два метеорита общим весом почти 300 граммов. Последние, как сообщил ТАСС один из участников экспедиции Михаил Ларионов, обнаружены в районе Шит-Джинс.
"Участники метеоритной экспедиции университета в монгольскую часть пустыни Гоби обнаружили три метеорита: это образцы весом 800, 170 и 100 граммов соответственно.
Всего в Монголии находится группа из шести сотрудников физико-технологического института УрФУ", — сказали в УрФУ.
Ранее руководитель поискового отряда УрФУ Александр Пастухович сообщил, что первоначальный план предполагал прохождение кольцевого маршрута протяженностью около 4 тыс. км от Улан-Батора до юго-западной части пустыни Гоби и обратно. Это уже четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ, на территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года.
Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.
Для изучения материала в УрФУ создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по направлению «Приборы и методы космической минералогии».
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