Современный бурый медведь оказался потомком пещерного

Авторы нового исследования, опубликованного в Nature ecology & evolution, заявили, что современные бурые медведи являются потомками пещерных, которые вымерли около 25−24 тысячи лет назад.

В своем исследовании ученые сравнили ДНК современного бурого медведя и его вымершего собрата. Оказалось, что их ДНК во многом похожа.

Напомним, что пещерный медведь был почти втрое крупнее бурого. Древние медведи появились около 300 тысяч лет назад, и просуществовали примерно 270 тысяч лет. Что стало причиной вымирания до сих пор неизвестно.

Большинство ученых придерживаются теории, что пещерные медведи питались в основном растительной пищей — семенами, плодами, нектарами и стеблями растений. Но точного представления о том, каким был рацион древнего мишки, еще нет.

Также до конца непонятно, где обитали эти медведи. Название «пещерные» животные получили потому, что большинство скелетов было найдено именно там, но нет серьезных причин полагать, что медведи жили только в пещерах.

Несмотря на множество вопросов, ученые смогли выяснить, кто является потомками древних медведей. Для этого они сравнили ДНК современного бурого медведя и его вымершего.

То, что они близкие родственники, было понятно и раньше. Но, как и в случае с современным человеком и неандертальцем, интересна была степень родства и возможность скрещивания представителей этих видов с рождением плодовитого потомства, — рассказали авторы исследования.

Также ученым удалось проанализировать и ДНК белого медведя. Результаты анализа показали, что в ДНК бурого и белого медведей фрагментов, характерных для пещерного, — от 0.9 до 2.4%. Это может означать, что древние медведи скрещивались друг с другом, а их потомство сохраняло способность к воспроизводству.