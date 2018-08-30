«Прогресс-М» предлагают превратить в «космического уборщика»

МОСКВА , 30 авг — РИА Новости . Грузовой космический корабль «Прогресс» предлагается использовать как платформу для создания буксира, предназначенного для захвата и увода крупногабаритного космического мусора — оставшихся на орбите ступеней ракет, говорится в тезисах доклада делегации Омского государственного технического университета, представленного на 9-м Международном аэрокосмическом конгрессе, который проходит в Москве.

"Космический корабль «Прогресс-М» уже имеет длительную историю успешной эксплуатации, в состав его бортовых систем входят: маршевая двигательная установка для изменения своей орбиты, система управления, двигатели сближения и стыковки, которые используются для маневрирования в окрестностях Международной космической станции и могут быть использованы для сближения с космическим мусором", — говорится в документе.

В состав космического корабля также входит стыковочные устройство, на базе которого может быть создано устройство для захвата последних ступеней ракет-носителей с использованием их сопла в качестве стыковочного узла, отмечают специалисты. Захватывать космический мусор предлагается после отстыковки «Прогресса» от МКС, когда основная миссия корабля завершена и его сводят с орбиты для затопления в Тихом океане.

В своей презентации сотрудники университета представили баллистический анализ операции по захвату мусора и сведения его с орбиты.