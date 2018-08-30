Для «Прогресса» придумали несвойственную ему роль

В Омском государственном техуниверситете предложили использовать космический корабль «Прогресс» в качестве платформы для создания буксира для уборки космического мусора.

«Космический корабль «Прогресс-М» имеет длительную историю успешной эксплуатации, в состав его бортовых систем входят: маршевая двигательная установка для изменения своей орбиты, система управления, двигатели сближения и стыковки, которые используются для маневрирования в окрестностях Международной космической станции и могут быть использованы для сближения с космическим мусором», — говорится в докладе университета, передает РИА «Новости»

Кроме того, отмечается в докладе, стыковочное устройство «Прогресса» может стать основой для разработки приспособления для захвата последних ступеней ракет-носителей. При этом стыковочным узлом станут сопла ракет.

По идее представителей университета, «Прогресс» будет собирать космический мусор после того, как завершит основную миссию, отстыкуется от МКС и будет направлен на затопление в Тихом океане.

Доклад был представлен на 9-м Международном аэрокосмическом конгрессе в Москве.

Ранее сообщалось, что число отправляемых к МКС российских грузовиков «Прогресс МС» увеличат в 2020 году.