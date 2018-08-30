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Для «Прогресса» придумали несвойственную ему роль
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Для «Прогресса» придумали несвойственную ему роль 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Омском государственном техуниверситете предложили использовать космический корабль «Прогресс» в качестве платформы для создания буксира для уборки космического мусора.
«Космический корабль «Прогресс-М» имеет длительную историю успешной эксплуатации, в состав его бортовых систем входят: маршевая двигательная установка для изменения своей орбиты, система управления, двигатели сближения и стыковки, которые используются для маневрирования в окрестностях Международной космической станции и могут быть использованы для сближения с космическим мусором», — говорится в докладе университета, передает РИА «Новости».
Кроме того, отмечается в докладе, стыковочное устройство «Прогресса» может стать основой для разработки приспособления для захвата последних ступеней ракет-носителей. При этом стыковочным узлом станут сопла ракет.
По идее представителей университета, «Прогресс» будет собирать космический мусор после того, как завершит основную миссию, отстыкуется от МКС и будет направлен на затопление в Тихом океане.
Доклад был представлен на 9-м Международном аэрокосмическом конгрессе в Москве.
Ранее сообщалось, что число отправляемых к МКС российских грузовиков «Прогресс МС» увеличат в 2020 году.
В сентябре 2016 года в РКК «Энергия» объявили о начале работ по созданию нового транспортного космического корабля повышенной грузоподъемности.
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