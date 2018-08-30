Боевые роботы научились подниматься после падения

Ученые из Лаборатории военных исследований армии США и Университета Джонса Хопкинса разработали программу, которая анализирует способность робота встать из любой неудобной позиции. Софт, который будет действовать как диагностический инструмент для падений, позволит военным выяснить, как переоборудовать робота так, чтобы он меньше падал, а также проверять новых робосолдат, прочно ли они стоят на ногах.

Сейчас подобный алгоритм внедряют роботам, которые занимаются обезвреживанием бомб и мин. Для безопасности персонала важно, чтобы такой робот мог двигаться самодостаточно и людям не надо было бы его поднимать при падении.

Программа использует алгоритм, который вычисляет, какого рода движения робот может совершить, определяя все возможные позиции падения, и сможет ли он вновь подняться из этих позиций.

Разрабатывая программу, исследователи применили ее на роботе-сапере AEODRS, и в результате тот смог подниматься в исходную точку из любого положения, правда только на ровной поверхности.

Сейчас ученые работают над усовершенствованием алгоритма, чтобы тот позволял роботу спокойно действовать и на пересеченной местности.