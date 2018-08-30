Найдена галактика-монстр, поглощающая саму себя

Астрономы получили самые четкие снимки «галактики-монстра», звезды в которой рождаются в тысячу раз быстрее, чем в Млечном пути.

Галактика находится на расстоянии 12,4 миллиардов световых лет от нашей планеты. По мнению ученых, безудержное образование новых светил происходит в нестабильных облаках молекул, рассеянных по звездной системе, сообщает Daily Mail.

Считается, что «галактики-монстры» — предшественники эллиптических галактик. Их изучение поможет понять, как формировались эти звездные скопления, в том числе Млечный путь.

Галактика под названием COSMOS-AzTEC-1 была известна давно. Но из-за ее удаленности не удавалось установить, какие процессы там происходят.

Завесу тайны приоткрыли снимки, сделанные в обсерватории Алма в Чили , в десять раз более четкие, чем предыдущие.

Галактики, подобные COSMOS-AzTEC-1, возникли вскоре после Большого взрыва.

По оценкам экспертов, Млечный путь ежегодно производит количество звездного вещества, в три раза превышающее массу Солнца. Сформированные звезды могут быть более или менее массивными, причем последних возникает больше.

В отдаленной галактике ученые заметили облака молекул, известные как «звездные ясли» — плотные скопления газа, в которых происходит образование новых космических тел.

Так, два отчетливых больших облака просматривались на расстоянии нескольких тысяч световых лет от центра. Ученые сочли это довольно странным, поскольку активный процесс звездообразования обычно идет как раз в центральных областях. Кроме того, облака оказались крайне нестабильны.

От Юпитера до края Вселенной

Пять важнейших открытий «Хаббла» } В «нормальных» галактиках гравитация, направляющая частицы внутрь, и давление, выталкивающее их наружу, сбалансированы. Когда гравитация становится мощнее, облако разрушается и начинается быстрое образование новых звезд.

Затем звезды и взрывы суперновых выбрасывают газ, восстанавливающий внешнее давление, и система вновь приходит в равновесие.

В галактике-монстре давление гораздо слабее гравитации, что приводит к безостановочному возникновению новых тел. Астрономы подсчитали, что COSMOS-AzTEC-1 уничтожит весь свой газ за 100 миллионов лет — в 10 раз быстрее, чем другие звездные системы.

Причина дестабилизации газа пока неизвестна — возможно, это произошло из-за слияния с другой галактикой, хотя доказательств этого найти не удалось.

Ранее ученые пришли к выводу, что пять миллиардов лет назад Млечный путь пережил «клиническую смерть» — в галактике временно прекратился процесс возникновения новых звезд.

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