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Ученые назвали причину вымирания неандертальцев
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Ученые назвали причину вымирания неандертальцев 

Свободная пресса 45 минут назад
Международная группа ученые выяснила, что стало причиной вымирания неандертальцев.
Как сообщает «ФАН», исследователи изучали сталагмиты в пещерах Румынии. Какизвестно, примерно 40 — 45 тысяч лет назад европейский климат стал меняться и наступило глобальное похолодание. Соответствующие этому периоду археологические слои не содержали артефакты, изготовленные неандертальцами.
Эксперты склонны полагать, что неандертальцы не смогли приспособиться к холодному климату, тогда как Homo sapiens оказались к этому более приспособленными. По словам ученых, у неандертальцев рацион питания был гораздо скуднее, а Homo sapiens могли не только питаться мясом животных, но и ловить рыбу, а также употребляли растительную пищу.
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