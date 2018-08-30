Ученые назвали причину вымирания неандертальцев

Международная группа ученые выяснила, что стало причиной вымирания неандертальцев.

Как сообщает «ФАН», исследователи изучали сталагмиты в пещерах Румынии . Какизвестно, примерно 40 — 45 тысяч лет назад европейский климат стал меняться и наступило глобальное похолодание. Соответствующие этому периоду археологические слои не содержали артефакты, изготовленные неандертальцами.

Эксперты склонны полагать, что неандертальцы не смогли приспособиться к холодному климату, тогда как Homo sapiens оказались к этому более приспособленными. По словам ученых, у неандертальцев рацион питания был гораздо скуднее, а Homo sapiens могли не только питаться мясом животных, но и ловить рыбу, а также употребляли растительную пищу.

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