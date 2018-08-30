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«Прогресс МС-08» затопили в Тихом океане
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«Прогресс МС-08» затопили в Тихом океане 

ТАСС + ещё 1 56 минут назад
Фото: © NASA
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" в четверг был сведен с орбиты после недельного эксперимента и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП) .
"Не сгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-08" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", — сказали в ЦУПе.
"Прогресс МС-08" был отстыкован от Международной космической станции 23 августа, затем неделю он использовался для проведения научного эксперимента.
Грузовой корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года.
Следующий грузовой космический корабль ("Прогресс МС-10") должен отправиться к МКС в октябре. Сейчас в составе орбитальной станции остается "Прогресс МС-09".
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