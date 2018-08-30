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ЦУП: космический корабль «Прогресс МС-08» затопили в Тихом океане
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ЦУП: космический корабль «Прогресс МС-08» затопили в Тихом океане 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В четверг, 30 августа, грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» был сведен с орбиты после недельного эксперимента. Не сгоревшие в атмосфере обломки корабля приводнились в несудоходном районе Тихого океана. Об этом СМИ сообщили представители российского Центра управления полетами (ЦУП).
"Прогресс МС-08" был отстыкован от Международной космической станции 23 августа, а затем его в течение недели использовали для проведения научного эксперимента.
Грузовой космический корабль находился в составе МКС с февраля 2018 года, напоминает ТАСС.
Ожидается, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-10» отправится к МКС в октябре текущего года. В настоящее время в составе орбитальной станции остается «Прогресс МС-09».
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