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«Прогресс МС-08» затоплен в Тихом океане
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В Тихом океане затопили космический грузовик «Прогресс МС-08» 

РИА Новости + ещё 14 49 минут назад
Фото: Twitter/Антон Шкаплеров
Грузовой корабль "Прогресс МС-08", покинувший 23 августа Международную космическую станцию (МКС) и в течение недели использовавшийся для проведения научного эксперимента, сведен с орбиты, сообщили РИА Новости в Центре управления полетами.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что за дополнительную неделю, на которую корабль задержался на орбите, будет проведен эксперимент "Изгиб" по изучению "движения корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации".
"Затопление "Прогресса" прошло по штатной схеме. Прошедшие атмосферу тугоплавкие обломки достигли акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 5.07 мск", — сказали в Центре управления полетами.
Корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" 13 февраля 2018 года с космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС 15 февраля, доставив необходимые для жизнедеятельности экипажа грузы.
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