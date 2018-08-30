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В США впервые напечатали глаз человека на 3D-принтере
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В США впервые напечатали глаз человека на 3D-принтере 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В будущем на 3D-принтере можно будет создавать бионические глаза, которые функционально аналогичные человеческим.
Ученые из Университета Миннесоты напечатали первый прототип бионического глаза. В будущем технология позволит создавать с помощью 3D-печати бионические глаза, которые функционально аналогичные человеческим.
Глаз реагирует на свет из-за размещенных на сетчатке фоторецепторных нейронов, которые переводят свет в нервный импульс. В напечатанной на 3D-принтере модели вместо фоторецепторов ученые использовали полупроводниковые диоды, которые переводят свет в электрический сигнал.
Для того, чтобы выстроить ряд диодов на изогнутой поверхности, ученые построили кастомный 3D-принтер. Сначала они при помощи принтера нанесли на внутреннюю поверхность стеклянной полусферы слой серебряных наночастиц, затем на нем слой за слоем нарастили структуру фоторецептора из полупроводниковых полимерных чернил. Весь процесс занял около полутора часов.
Руководитель исследования Майкл МакАльпин рассказал, что 25% эффективность преобразования света в электрический сигнал у готового прототипа оказалась необычно высокой для напечатанных на 3D-принтере устройств. От отметил, что напечатанные на принтер полупроводниковые фоторецепторы приближаются по эффективности к аналогичным устройствам, которые изготовлены существующими промышленными способами. Он добавил, что 3D-печать позволяет наносить полупроводниковые диоды на изогнутую поверхность, а другие технологии — нет.
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