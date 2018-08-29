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Ученые рассказали, с чем связано Величайшее массовое вымирание
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Ученые рассказали, с чем связано Величайшее массовое вымирание 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Согласно данным экспертов, всего за несколько десятков тысяч лет биосфера потеряла свыше 90 процентов всех морских организмов.
Величайшее массовое вымирание, которое произошло порядка 252 миллиардов лет назад, оказалось самым суровым во всей истории жизни на Земле. По словам ученых, на планете происходили масштабные кислотные дожди, которые изменили химический состав океанов. В результате деградировал озоновый слой.
Согласно данным экспертов, всего за несколько десятков тысяч лет биосфера потеряла свыше 90 процентов всех морских организмов, а также более 70 процентов обитателей суши. Это массовое вымирание послужило развитию архозавтров, в том числе динозавров.
По мнению ученых, причиной этого явления стало масштабное и длительное излияние Сибирских траппов. Последние наполнили атмосферу парниковыми и токсичными газами. Таким образом, была вызвана глобальная климатическая катастрофа. Данная гипотеза опубликована в журнале Nature Geoscience.
Некоторые исследователи утверждают, что особую роль в этом событии сыграли фтор, хлор, бром, йод, астат, которые являются токсичными в чистом виде.
СПРАВКА
Величайшее массовое вымирание имеет еще одно название — пермское вымирание. Оно является одним из пяти массовых на Земле. По нему проведена граница между пермским и триасовым геологическими периодами.
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