Ещё
Ученые изобрели самый быстрый ускоритель частиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые изобрели самый быстрый ускоритель частиц 

360tv.ru 22 минуты назад
Российские и иностранные ученые создали самый быстрый ускоритель частиц, который может разгонять электроны до сверхвысоких энергий в рекордно короткие сроки. Об этом сообщается в журнале Nature.
Так называемое кильватерное ускорение может работать и при использовании пучков протонов. Физики смогли разогнать электроны до двух гигаэлектронвольт с помощью облака плазмы, длина которого не превышает десяти метров. Это, в свою очередь, позволяет рассчитывать на создание односекционных ускорителей, способных повышать скорость частиц до значений ТэВ.
Ученые рассчитывают на то, что последующая оптимизация пучка протонов и устройства облака плазмы в ближайшие годы позволит выйти на уровень энергий, сравнимых с БАК и другими гигантскими ускорителями частиц.
360tv.ru: последние новости
Конспирологи обнаружили в вычислениях Исаака Ньютона «точную дату» конца света Зловещая Нибиру с ядовитым «Халком» пощадят землян. Мифы и правда о космических угрозах Центр Хруничева подписал контракты на выпуск 12 ракет‐носителей «Ангара‐А5»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина готова нанести новый «удар» по России186
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Мишулина58
Набиуллина пропала. Россияне в панике261
Исчезновение Набиуллиной и другие события дня28
Мазаев заявил о победе Гитлера в войне487
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение