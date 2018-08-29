Ученые изобрели самый быстрый ускоритель частиц

Российские и иностранные ученые создали самый быстрый ускоритель частиц, который может разгонять электроны до сверхвысоких энергий в рекордно короткие сроки. Об этом сообщается в журнале Nature.

Так называемое кильватерное ускорение может работать и при использовании пучков протонов. Физики смогли разогнать электроны до двух гигаэлектронвольт с помощью облака плазмы, длина которого не превышает десяти метров. Это, в свою очередь, позволяет рассчитывать на создание односекционных ускорителей, способных повышать скорость частиц до значений ТэВ.

Ученые рассчитывают на то, что последующая оптимизация пучка протонов и устройства облака плазмы в ближайшие годы позволит выйти на уровень энергий, сравнимых с БАК и другими гигантскими ускорителями частиц.