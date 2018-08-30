Российские и зарубежные физики создали сверхбыстрый ускоритель частиц

Он способен разгонять электроны до сверхвысоких энергий за рекордно короткое время.

Как сообщает журнал Nature со ссылкой на участников научного проекта AWAKE, ускоритель разгоняет электроны до двух гигаэлектронвольт, используя облако плазмы длиной всего в десять метров. По словам ученых, это дает надежду на то, что им удастся создать односекционные ускорители, способные разгонять частицы до значений порядка ТэВ.

В 2015 году американские и немецкие ученые разработали ускоритель частиц, размер которого не превышает спички. Это удалось благодаря новой методике ускорения частиц при помощи терагерцового излучения.

В настоящее время ускорители частиц используют для разгона частиц радиоволны, которые обладают очень большой длиной волны, поэтому современные коллайдеры имеют огромный размер.

Терагерцовые волны занимают промежуточное положение между светом и радиоволнами. Благодаря этому их можно использовать как безопасную замену рентгеновскому излучению.