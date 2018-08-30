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Ученые впервые напечатали бионический глаз на 3D‐принтере
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Ученые впервые напечатали бионический глаз на 3D‐принтере 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты из Университета Миннесоты впервые напечатали решетку фоторецепторов на полусферической подложке при помощи 3D-принтера. Ученые считают, что это поможет в разработке бионического глаза, аналогичного человеческому по функциям. Об этом сообщил «Ридус».
Глаз человека реагирует на свет за счет фоторецепторных нейронов, размещенных на сетчатке. Они переводят свет в нервный импульс. В 3D-образце в роли фоторецепторов выступают полупроводниковые диоды, которые переводят свет в электрический сигнал. По словам авторов исследования, некоторые прототипы, изготовленные ранее, уже тестировали на людях. Однако все они изготавливались вручную — на это уходило больше времени и средств.
«Выстроить ряд диодов на изогнутой поверхности — сложная инженерная задача. Прежде чем приступить к печати диодов, мы с помощью принтера нанесли на внутреннюю поверхность стеклянной полусферы слой серебряных наночастиц, затем на нем слой за слоем нарастили структуру фоторецептора из полупроводниковых полимерных чернил. Весь процесс занял около полутора часов», — объяснили специалисты.
Ученые объяснили, что изготовленные с помощью 3D-принтера фоторецепторы, постепенно приближаются по эффективности к аналогам, которые произвели промышленным способом.
Основное преимущество 3D-печати — это возможность наносить полупроводниковые диоды на изогнутую поверхность, в то время как при других технологиях сделать это невозможно. В дальнейшем ученые планируют увеличить число фоторецепторов, чтобы свет преобразовывался в электрический сигнал эффективнее.
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